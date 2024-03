João Silva celebra os 40 anos de televisão de Faustão: 'Minha inspiração'

João Silva, 19, usou suas redes sociais para fazer uma homenagem ao pai, Fausto Silva, 73, pelos seus 40 anos de televisão.

O que aconteceu

O apresentador compartilhou algumas fotos com o pai e disse que ele é sua maior inspiração. "Meu maior orgulho é ver você completando 40 anos no ar, 40 anos de história e de um legado que já está no coração de todo o Brasil! Te amo pai, você é minha maior inspiração! Parabéns", escreveu ele no Instagram.