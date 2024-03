Irmã de MC Melody exibe novo carro de luxo de R$ 1,5 milhão: 'Coisa linda'

A irmã mais velha de MC Melody, Bella Angel, comprou um novo carro. A jovem de 19 anos exibiu o veículo de luxo avaliado em R$ 1,5 milhão.

O que aconteceu

A jovem está com um carro da marca Ferrari Califórnia, na cor vermelha. Bella está com o novo veículo após vender o Porsche Miami, na cor azul e conversível, de R$ 500 mil que ganhou do pai e da irmã em setembro do ano passado.