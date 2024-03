Globo cogitou não estrear 'O Clone' após 11 de Setembro, diz Dalton Vigh

A novela estreou em 1° de outubro, como planejado, e se tornou um dos maiores sucessos do canal. Dalton diz acreditar que o cenário internacional fez com que as pessoas tivessem mais interesse pela novela. "A curiosidade sobre o mundo islâmico ajudou a alavancar a audiência."

"O Clone" gira em torno do romance entre Lucas e Jade no início dos anos 1980, no Marrocos. A jovem é filha de muçulmanos, nasceu e foi criada no Brasil, mas precisou morar com seu tio Sid Ali após a morte de sua mãe. Seguidor rigoroso dos costumes islâmicos, ele não aceita a união entre Jade e Lucas, um brasileiro que não é muçulmano. Dalton Vigh interpretou o vilão Said, personagem que se casa com Jade.

Novos episódios do Otalab vão ao ar todas as terças-feiras, às 11h, no Canal UOL e no canal de Splash no YouTube. Assista ao episódio com Dalton Vigh: