João Rock anuncia 30 atrações e encontros de artistas de estilos diferentes

No mesmo palco também tocam Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto (ex- Charlie Brown Jr.) e Detonautas.

O palco Brasil terá atrações que nunca se apresentaram no João Rock: Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho.

As mulheres ganham um palco próprio, o Aquarela, no qual sobem Duda Beat, Marina Lima, Maria Gadú, Negra Li e Tássia Reis (ambas também pela primeira vez no festival).

A grade deste ano é um sonho para nós, que estamos há tanto tempo defendendo a boa produção nacional. Um line-up como esse nos enche de expectativa. Talvez seja o mais incrível que o festival já teve! Vai ser demais! Marcelo Rocci, organizador do João Rock

Ebony é uma das atrações do festival João Rock 2024 Imagem: Hannah Carvalho/Divulgação

Já o quarto palco, Fortalecendo a Cena, mostrará atrações que despontam no cenário nacional: Ebony, Ryu The Runner, Wiu, Teto e Veigh.