Enquete UOL BBB 24: parcial mostra efeito de treta e porcentagem dispara

Após uma treta generalizada na casa durante a madrugada desta terça-feira (5), a enquete UOL apontou que Michel deve ser o próximo eliminado do BBB 24.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 11h, mostrou que o professor ainda mais a porcentagem para deixar a casa, agora com 75,29% dos votos. Enquanto isso, Davi está em segundo lugar, apenas com 23,17%.

Após o último 'Sincerão', o motorista de aplicativo foi alvo de uma briga tensa no jardim. Leidy Elin, Yasmin e Giovanna foram algumas das pessoas que não pouparam palavras para fazer o brother perder as estribeiras, mas ele conseguiu se controlar e usou do deboche contra os rivais.