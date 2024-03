Atriz trans da Globo faz relato pessoal sobre redesignação sexual

Gabriela Loran, 30, fez um desabafo íntimo sobre como se sentiu após procedimento.

O que aconteceu

A atriz que deu vida a Luna, na novela "Cara e Coragem", viajou no final do mês de janeiro para fazer uma cirurgia genital na Tailândia, que é referência mundial no procedimento. Ela foi acompanhada do marido, Antônio Beato, 19.

"Eu escolhi a Tailândia para renascer", começa Gabriela em um vídeo emocionante em seu perfil no Instagram. Nas imagens, ela mostra registros do pré e pós cirúrgico e visitando pontos turísticos do país do sudeste asiático.