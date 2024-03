'Pesadelo' do setor de tecnologia? Deolane vai à Justiça contra Microsoft

Processo contra o Google

Deolane Bezerra, ex-participante de A Fazenda (Record TV), entrou com um processo contra o Google em 2023. A advogada pede que seu nome seja desvinculado, com urgência, do termo "bafuda" na ferramenta de pesquisas.

Influenciadora foi chamada de "bafuda" por colegas de confinamento durante sua participação em A Fazenda. "Ela [Deolane] é 'bafuda', ela fica chateada porque sabe que é. Alguém já deve ter dado esse toque pra ela", disse a ex-peoa Deborah Albuquerque durante sua passagem pelo mesmo programa.

No ano passado, a Justiça chegou a determinar que o Google não vincule automaticamente a imagem de Deolane à pesquisa do termo e deu cinco dias para a ferramenta de pesquisa fazer a alteração.