Vida nos EUA, sogra e sexo aos 40: Tania Khalill e Jairzinho abrem coração

Um jantar a dois é um programão de casal, mas "as coisas ordinárias" do dia a dia também, defende Tania. Eles não têm uma receita de bolo do "casamento perfeito", mas acredita que as coisas simples são fundamentais para essa manutenção. O projeto serve para que os dois se conectem mais após mais de 20 anos juntos.

Não existe manual de 'como dar certo'. O que é dar certo? Com a maturidade, a gente fala muito sobre a persistência e sobre a instabilidade que é estar junto. Tem uma estabilidade, mas é instável também. Dias que acordam chuvosos, outros ensolarados... E, nesse mundo de Instagram e Tik Tok, tudo passa muito rápido. Nessa agilidade de consumo de informação, a mente não aquieta. Se a gente vive um relacionamento nessa velocidade, querendo estímulo o tempo inteiro, você começa a achar que não tem nada. Tá destinado a não dar certo.

Tania Khalill

A gente se comunica de uma maneira mais calma e, através dessa impressão, as pessoas falam que a gente tá sempre super zen. A gente tem realmente essa temperatura, mas na nossa dinâmica em família, tem momentos mais quentes, fervendo, e outros momentos mais tranquilos. O que a gente quer explorar nesse conteúdo é justamente mostrar que os estereótipos dos casais são superficiais.

Jairzinho

Tania Khalill e Jair Oliveira Imagem: Divulgação

Uma conversa com a sogra também pode ser um programão de casal. No episódio que vai ao ar hoje (4), às 21h15 (horário de Brasília), no @programaodecasal, eles recebem a mãe de Jairzinho. "Uma pessoa que amamos... A sogra pode ter mil funções num programação de casal. Uma sogra que foi casada com Jair Rodrigues, que aguentou milhões de coisas maravilhosas e desafiadoras, porque ele era uma figura única que atingiu o mundo inteiro com sua beleza, leveza e brincadeira. É legal ouvir quem atravessou 30 ou 40 anos [de casamento]. A gente aprende com o tempo", afirma Tania.