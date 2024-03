Ostentação, reality show, viagens: quem é o modelo que conquistou Boca Rosa

Ele participou de três programas de televisão ao longo dos últimos anos. A primeira aparição foi em Uomini e Donne - programa em que buscava uma alma-gêmea.

Modelo também foi um dos participantes da versão italiana do Temptation Island e esteve no L'isola dei Famosi — versão italiana do reality show No Limite.

Daffrè acumula mais de 511 mil seguidores no Instagram. Na rede social, o rapaz compartilha frequentemente dicas de moda, detalhes da rotina de atividades físicas e registros de viagens.

O novo amor de Bianca Andrade também ostenta uma vida de luxo. No Instagram, por exemplo, há diversas publicações com carros, jatinho e voos de primeira classe.

A prática de esportes faz parte da rotina de Daffrè.