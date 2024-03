Legado do Bikini Kill, shows no Brasil têm roda punk só para mulheres

A iniciativa da Devotos inspirou outras bandas e as rodas punk femininas se multiplicaram pelo Brasil. A banda mineira Black Pantera, por exemplo, hoje estimula até três rodas femininas em cada show. No Rock in Rio 2022, o grupo recebeu a Devotos no palco e organizou uma das maiores rodas de mulheres do Brasil. "Quando a gente viu que elas se sentiam representadas, passamos a tornar as rodas femininas uma regra", explica o baixista Chaene da Gama.

Chaene relembra que o Bikini Kill esteve entre as referências do grupo, logo no início da carreira, pois toda a cena punk reconhecia a relevância delas para as mulheres no punk. No entanto, ele frisa, as bandas de punk protagonizadas por músicos pretos tiveram um peso maior na formação da banda.

Odiosa, uma das poucas bandas lideradas por mulheres na cena punk pernambucana Imagem: Divulgação/@isa.fottos

Para a vocalista da Banda Odiosa, Luisa Cunha, criar rodas femininas não basta. Ela defende uma maior representação das mulheres em bandas punk. Surgida em 2017, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, a Odiosa aborda temas sociais em seus shows e é uma das poucas bandas punks lideradas por uma mulher.

O grupo considera a banda Bikini Kill uma grande referência por defender ainda nos anos 90 o protagonismo das mulheres. "É preciso que surjam novas bandas punk lideradas por mulheres para elas serem protagonistas. Nesses 7 anos da nossa existência, o nosso público é majoritariamente feminino, elas se sentem representadas", conclui.

