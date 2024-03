Festival 100% nacional, Turá anuncia atrações e inicia venda de ingressos

Com uma programação totalmente de artistas brasileiros, acontece nos dia 29 e 30 de junho, em São Paulo, a segunda edição do festival Turá, que acaba de anunciar as atrações que se apresentam no Parque Ibirapuera.

Entre as novidades para esta edição está um segundo palco, com artistas que vêm se destacando no cenário nacional como Filipe Catto, Assucena, Os Garotin e Mãeana interpretando JG.