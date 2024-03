Motorista de app acusa Lucas Lima de trair Sandy: 'Ia dar um soco'

Lucas Lima, 41, contou que se desentendeu com um motorista de aplicativo que o ameaçou por supostamente ter traído Sandy, 41.

O que aconteceu

O músico narrou em uma entrevista para o podcast "Na Palma da Mari", da CNN Brasil, o impacto que falsas fofocas tiveram em sua vida e nos que estão ao seu redor. Então, Lucas exemplifica com uma história ocorrida em uma viagem de Uber. Ao estar em um carro do aplicativo, o motorista comentou tê-lo achado parecido com o ex-marido da cantora. "Eu ouço isso bastante", respondeu tentando ocultar a real identidade.

"Ainda bem que não, se não eu daria um soco. Porque ele traiu a Sandy", disparou o motorista. Lucas, então, decidiu rebater a crítica da falsa narrativa de traição propagada na internet. "Ai eu discuti um monte com o cara. 'Tu acredita nessas porcarias que tu lê'", se defendeu o gaúcho.