Laura Pausini mantém público ligado em apresentação empolgante em São Paulo

A abertura do show é um grande acerto, com "Il Primo Passo Sulla Luna", maior hit do novo álbum. "Durare" e "Um Buon Inizio" também empolgam. E, já uma tradição em shows no Brasil, ela canta alguns números com letras em português, elencando "Durar (Uma Vida com Você)", esta com Tiago Iorc, "Agora Não" e "Inesquecível".

No final, o tiro de misericórdia no coração da plateia, com "Strani Amori", "La Solitudine" e "Se Fue", num encerramento emocionante. E, claro, muitas promessas de que ela não vai demorar de novo tanto tempo para voltar ao Brasil.