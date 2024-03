Gusttavo Lima inaugura Buteco Despedida em madrugada calorosa de Cuiabá

Já era dia quando Gusttavo cantou uma das músicas mais aguardadas pelo público, "Canudinho", em que faz dueto com Ana Castela. Leonardo foi lembrado com "Temporal de Amor", "Não Olhe Assim". Teve ainda "Tô Fazendo Falta", de Joanna, "A Dor Desse Amor", do KLB e "Sinônimos", de Chitãozinho & Xororó.

Eram 7h20 e Gusttavo calibrava o copo com uísque. Foi então que ele transitou pelo meio do público, protegido por seguranças. Brincou que era a "hora do Angeluls", oração que recorda o momento da anunciação. Com o sol raiando, teve "Balada" e "Bebo Pa Carai", de Gino e Geno.

Após cinco horas de show, Gusttavo Lima tem descanso merecido após show em Cuiabá, na manhã de domingo (3) Imagem: Gustavo Farinácio / Momentum.mp4/Divulgação

A gente finaliza essa grande empreitada que foi o buteco. Muita gente pergunta 'por que que vai acabar com o Buteco?' Acho que tudo tem a hora certa e o momento certo de terminar. Quem sabe esses momentos ficarão gravados na memória de vocês. Esse é o Buteco. Se tiver que parar, vamos parar. É o momento mais ideal, aliás, só o que é legal, só o que é gostoso, só o que é inesquecível, é que fica na saudade. A gente espera voltar ano que vem com outro show, quem sabe o Paraíso Particular. Gusttavo Lima

Público ficou até o dia amanhecer curtindo a turnê Buteco Despedida em Cuiabá, neste domingo (3) Imagem: Gustavo Farinácio/Momentum.mp4/Divulgação

Alívio para os pés

O Buteco Despedida só fechou as portas às 7h40, quando parte do público já estava de óculos de sol e chinelo do Gusttavo Lima. Nas bancas oficiais, esse foi o item que saiu mais rápido. A vendedora Ketlin Dayane dos Santos, 27, disse que, em alguns locais, lá pela meia-noite, só conseguiria encontrar os números 33/34.