Fãs de emo tentam resolver mistério: quem canta NX Zero em versão pagode?

Um mistério deixou fãs de emo que estiveram no festival I Wanna Be Tour, em São Paulo, curiosos e surpresos! O pessoal do perfil @_tonoshow do Splash saiu compartilhando os fones de ouvido para mostrar para os emos uma versão pagode da música "Cedo ou Tarde", um dos maiores sucessos do NX Zero. A banda foi uma das mais celebradas na noite de sábado (2), no Allianz Parque.

Assista ao vídeo e veja a cara de surpresa quando descobriram que aquele sotaque carioca era da funkeira e pagodeira Ludmilla, que lançou recentemente a faixa em seu álbum ao vivo de sambas, "Numanice #3"!