Victoria Beckham tem desfile invadido por protesto e surge com muletas

Victoria Beckham teve seu desfile na Semana de Moda em Paris ontem (1) marcado por um protesto do PETA.

O que aconteceu

A grife homônima de Victoria Beckham teve seu desfile na Semana de Moda de Paris marcado por um protesto contra o uso de couro.

Dois ativistas do grupo PETA entraram no meio do desfile com cartazes e blusas pedindo o uso de couro vegano nas peças de roupas.