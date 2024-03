Porta de madeira de cena icônica de 'Titanic' tem lance de R$ 198 mil

Objetos do cenário e figurinos de "Titanic", "Esqueceram de Mim", "Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi" e vários outros longas serão leiloados.

O que aconteceu

O pedaço de madeira em que Rose, vivida por Kate Winslet, 48, se apoia para sobreviver na cena mais importante de 'Titanic', está sendo leiloado. De acordo com a casa que faz a venda, o valor inicial da peça é de U$ 40.000, cerca de R$198 mil.

Um vestido em tons pastéis que Rosa usa no longa consta entre os itens leiloados, no valor inicial de R$ 99 mil. Outros 1600 objetos raros também estarão no leilão, como chicote usado por "Indiana Jones e o Templo da Perdição" e o machado de "O Iluminado".