Filipe Ret abaixa cueca em clique sem camisa, e fãs deliram: 'Sou cardíaca'

Filipe Ret, 38, causou alvoroço nas redes sociais, na tarde deste sábado (2), ao compartilhar cliques sem camisa e abaixando a cueca.

O que aconteceu

O cantor encontrou uma brecha na agenda de trabalho e viajou com a namorada Agatha Sá para a Natal, no Rio Grande do Sul. Em postagem no Instagram, ele publicou uma sequência de fotos de seu dia de curtição na praia de Ponta Negra.

A segunda foto publicada pelo artista, no entanto, não passou despercebida pelos fãs: ele abaixou a cueca e deixou parte da virilha à mostra.