Ambulantes vendem macarrão e arroz em fila de festival emo em São Paulo

O ambulante Anderson Correia gritava para quem havia esquecido o 1 kg de alimento não perecível para comprovar o ingresso social no festival I Wanna Be Tour, no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado (2).

O que aconteceu?

Ambulantes viram a oportunidade de faturar com o descuido do público que havia esquecido de trazer o alimento para ganhar o desconto no ingresso. "Quem esqueceu o alimento? Quem esqueceu o alimento?", gritava Anderson, que via o carrinho de supermercado se esvaziar nos arredores do Allianz Parque. O "quilo" sai, em média, R$ 15. Ele conta que estava perto de vender uma "centena" de alimentos pouco depois de os portões do festival se abrirem, às 10h.