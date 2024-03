Thor Batista explica processo judicial: 'Proteger direitos do meu filho'

Thor Batista, 32, que voltou aos holofotes nos últimos dias após ser alvo de críticas e "comentários maldosos" sobre a própria aparência, explicou o motivo de entrar com processos judiciais contra internautas em suas redes sociais.

O que aconteceu

O empresário contou, em comunicado oficial, que o processo é devido à exposição de seu filho com Lunara Campos. "Diante dos eventos recentes e da distorção da cobertura da mídia a respeito de minha vida pessoal e familiar, sinto a necessidade de vir a público para esclarecer que as medidas legais que estou tomando têm como principal objetivo proteger os direitos fundamentais do meu filho menor".