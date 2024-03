Após baixar a guarda com vigarista, Taís arma plano triunfal contra irmã

Nos próximos capítulos de "Paraíso Tropical", Lúcia comenta com Hermínia que Antenor tem charme. Alice, filha de Lutero, vai com o pai visitar Olavo. Taís pede desculpas a Marion, que aceita. Antenor concorda com o plano de aposentadoria complementar proposto por Daniel. Olavo vê Ivan e faz ameaças.

Ivan é atropelado por uma bicicleta e Olavo não faz nada. Lúcia e Mateus socorrem Ivan. Joana digita errado o valor de uma joia que Alice compra. Alice se recusa a resolver o problema e Joana se exalta. Cássio manda Joana parar de incomodar as suas clientes e ela explode.

Evaldo diz a Paula que quer dar queixa contra Taís. Paula pede que, por causa de Isidoro, Evaldo não denuncie Taís. Eloísa permanece irredutível, mas Evaldo cede. Taís pensa uma maneira de fazer Daniel acreditar que Paula e Cássio têm um caso. Lúcia avisa Marion que está no pronto-socorro com Ivan.