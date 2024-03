Com coração na mão, Lúcia faz flagra indiscreto e desabafa com Antenor

Nos próximos episódios de "Paraíso Tropical", Lúcia compartilha com Hermínia a percepção de que Antenor possui charme. Olavo visita com sua filha Alice, que é filha de Lutero. Taís pede desculpas a Marion, que aceita. Antenor concorda com o plano de aposentadoria complementar proposto por Daniel.

Olavo observa Ivan e faz ameaças, mas quando Ivan é atropelado por uma bicicleta, Olavo opta por não agir. Lúcia e Mateus prestam socorro a Ivan. Joana comete um erro ao digitar o valor de uma joia comprada por Alice. Alice se recusa a resolver o problema, levando Joana a se exaltar.

Cássio ordena que Joana pare de incomodar suas clientes, resultando em uma explosão por parte dela. Evaldo revela a Paula sua intenção de denunciar Taís. Diante disso, Paula solicita que Evaldo evite denunciar Taís em consideração a Isidoro. Eloísa mantém sua posição inflexível, mas Evaldo eventualmente cede.