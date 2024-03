Sabe quem são essas crianças? Conheça o 'berço' dessa banda em BH

Apesar de conturbada, a saída do baterista Eloy Casagrande a poucos dias do início da turnê é mais uma turbulência nessas quatro décadas de história do Sepultura. Em 1996, o guitarrista e vocalista Max Cavalera decidiu sair da banda após conflitos com os outros membros. Em 2006, foi a vez do irmão e baterista, Iggor Cavalera, sair pelos mesmos motivos.

A banda mineira Sepultura na época em que lançava álbuns pela Cogumelo, selo e loja de discos em Belo Horizonte Imagem: Pat Pereira/Divulgação Cogumelo

As desavenças, no entanto, são apenas detalhes quando comparados ao legado deixado pelo Sepultura na música nacional e internacional. Nos primeiros anos de banda, os irmãos Cavalera se juntaram ao baixista Paulo Xisto e ao guitarrista Jairo Guedez para gravar os discos "Bestial Devastation" (1985) - um EP split com a banda Overdose — e "Morbid Visions" (1986).

Em 1987, o guitarrista Andreas Kisser fez sua estreia no álbum "Schizophrenia", após Guedez sair do grupo. As três gravações foram feitas pela Cogumelo Records, uma gravadora independente de Belo Horizonte que viu desde cedo um grande potencial nos garotos do Sepultura. É o verdadeiro "berço" da banda!

A banda Sepultura na época dos álbuns 'Morbid Visions' (1986) e 'Schizophrenia' (1987) Imagem: Pat Pereira/Divulgação Cogumelo

João Eduardo de Faria Filho e Pat Pereira criaram a Cogumelo, uma loja de discos especializada em títulos de rock e metal, em 1980, para atender a um interesse crescente pelos gêneros nesta época.