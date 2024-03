Roberto Carlos faz show de aniversário em São Paulo e lança nova turnê

Roberto Carlos realiza no dia 19 de abril um show em comemoração do seu aniversário em São Paulo, no Mercado Pago Hall e Mercado Livre Arena Pacaembu, às 21h. A apresentação também marca o lançamento da nova turnê "Eu Ofereço Flores".

O que aconteceu

O cantor faz show no dia que completa 83 anos no dia 19 de abril. A abertura da venda de ingressos online começa na próxima terça-feira (5), às 14h, enquanto a física na quarta-feira (6), a partir das 9h. A turnê leva o nome do último single lançado pelo cantor. Além da nova música, o show contará com muitos sucessos da carreira de Roberto.

No site, os clientes podem comprar o ingresso com cartão de crédito em até 12 vezes com juros, PIX e Chekout Mercado Pago e Mercado livre. Enquanto na bilhetria, é possível adquirir com cartão de débito ou crédito, com parcelamento em até dez vezes com juros. Além disso, há as formas PIX e dinheiro.