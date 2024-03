Iris Apfel, ícone fashion, morre aos 102 anos

Iris deixa um grande legado na moda e no design de interiores. Enquanto nove presidentes diferentes viveram na Casa Branca, a designer fazia um trabalho silecionso restaurando a residência oficial. Já no campo fashion, em 2005 o Museu Metropolitano de Arte, conhecido como "Met", dedicou uma exposição à ela com cerca de 80 looks que ocuparam dois andares do espaço.