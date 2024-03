Detonautas leva especial '20 Anos - Acústico' para rodar o Brasil

Ter as músicas "desplugadas" trouxe ao grupo uma outra percepção da sua própria sonoridade. "Quando você coloca uma canção no violão e ela funciona, é porque realmente é uma composição muito poderosa", explica.

O repertório de "Detonautas Tour 20 Anos - Acústico" vai passar por diferentes fases da banda, incluindo músicas menos conhecidas e outras que ainda não ganharam uma versão oficial acústica.

Queremos oferecer aos nossos fãs um momento único. Vai ser uma experiência atemporal, quase como uma máquina do tempo, no sentido de transportar as pessoas para os diferentes sentimentos e fases que viveram. Tico Santa Cruz

A turnê ainda passará por Curitiba, no dia 22/3, no Teatro Guaíra; pelo Rio de Janeiro, no dia 30/4, no Teatro Riachuelo; por Juiz de Fora, no dia 3/5, no Cine Theatro Central; e por Belo Horizonte, no dia 4/5, no Palácio das Artes. Outras datas devem ser anunciadas em breve.

Detonautas Tour 20 Anos - Acústico

Quando: dia 2/3, às 22h

Onde: Tokio Marine Hall (r. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo, São Paulo, SP

Quanto: de R$ 50 (setor 03, meia-entrada) a R$ 220 (camarote, inteira)

Ingressos à venda na página do Detonautas na Eventim.