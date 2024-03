Bruce Dickinson mostra respeito a fãs com disco solo 'The Mandrake Project'

A presença de Roy Z, aliás, garante que o novo disco não soe tão distante dos demais trabalhos próprios de Dickinson ou mesmo do Iron Maiden. Ao longo de suas 10 faixas, pode-se ouvir o heavy metal épico que deu fama ao Iron, como na excelente faixa de abertura "Afterglow of Ragnarok" e em "Eternity Has Failed"; ecos do metal dos anos 1980 estão presentes em "Many Doors to Hell"; e há amplo flerte com o prog metal em "Sonata (Immortal Beloved)" e "Shadow of the Gods". Há até espaço para uma quase-balada, a bonita "Resurrection Men".

Além de a música se manter dentro das fronteiras do metal, as letras também não fogem das histórias contadas anteriormente por Dickinson. Em linhas gerais, ele fala sobre a luta do bem contra o mal ("Eternity Has Failed"), das tiranias do poder ("Afterglow of Ragnarok"), loucura ("Rain on the Graves"), perda ("Shadow of the Gods"), ocultismo ("Many Doors to Hell"), entre outros temas caros aos fãs.

Depois de quase 20 anos do seu último trabalho solo e de 10 anos de percalços, "The Mandrake Project" é um disco caloroso, feito com muito cuidado e pensado para os fãs — estejam eles sentados na primeira fileira ou esticando o pescoço atrás de 30 mil pessoas.

Turnê mundial

Depois do lançamento do disco, Bruce Dickinson vai cair na estrada para uma turnê mundial — o Brasil incluso, é claro. O giro em terras brasileiras começa no dia 24 de abril, em Curitiba, passando depois por Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e terminando em São Paulo, no dia 4 de maio.