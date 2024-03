Amiga de Kate Middleton organiza festa de orgia mais famosa do mundo

A festa conta com dominatrix e pessoas compartilhando as mesmas camas, mas há regras a serem cumpridas. Os homens, por exemplo, são proibidos de abordar mulheres - na dinâmica do lugar, elas devem dar o primeiro passo. Um guia detalhado sobre consentimento é enviado aos participantes antes de cada evento.

Os eventos da Killing Kittens acontecem três vezes por mês. Ainda de acordo com o Daily Star, as festas de orgias geram um lucro de 1,5 milhão de libras - mais de 9,4 milhões de reais.