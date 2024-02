Roberta Campos estreia turnê com releituras e músicas de trilhas de novelas

Com releituras de Marisa Monte, Djavan, Clube da Esquina, Kid Abelha e sucessos em trilhas de novelas, a cantora Roberta Campos estreia em São Paulo, nesta sexta (1º/3), a turnê "Cinco Partes de Mim".

Nos shows ela pretende passear pelos principais artistas que ao longo do tempo influenciaram a sua formação artística. "Ouvir todos esses artistas desaguaram na minha própria arte", explica Roberta, que é dona do sucesso "Grand' Hotel", uma das músicas mais tocadas nas principais rádios do pais.

Cantora, instrumentista e compositora, Roberta é também autora de músicas que embalaram trilhas sonoras de novelas, como "Abrigo", de "O Outro Lado do Paraíso"; "Minha felicidade", tema de abertura de "Sol Nascente"; e "Todo Dia", da novela "Órfãos da Terra". A cantora foi ainda indicada, com o álbum "Todo Caminho É Sorte", ao Grammy Latino 2016 na categoria Melhor Álbum de MPB.