Após convite, Lúcia quebra as pernas de Antenor com invertida sincerona

Nos próximos capítulos de "Paraíso Tropical", Antenor convida Lúcia para ir a um desfile de joias. Lúcia diz que não simpatiza com ele e não aceita o convite. Antenor deixa um cartão com ela. Hermínia diz que Lúcia está sendo inflexível e a incentiva a aceitar. Fred se preocupa quando Olavo lhe diz que vai levar Bebel para jantar. Belisário sugere que Bebel seja mais suave e delicada.

Tiago e Paula montam um plano para que Taís não falte ao desfile. Clemente telefona para Taís e finge ser um ricaço que quer encontrá-la no desfile. Mateus termina com Gisela. Camila diz que está feliz com Fred. Rita comenta com Susaninha que se contasse o que sabe não haveria casamento. Vidal convida Gilda para ir ao desfile com ele.

Gilda demonstra seu interesse por Gustavo, que fica cismado. Marion organiza um jantar para Bilac e Lutero. Mateus conta para mãe o seu encontro com Antenor. Lúcia procura Antenor e reclama por ele ter procurado Mateus. Antenor propõe um jogo: que ela saia três vezes com ele para que ele prove que não é como ela pensa.