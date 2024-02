Jojo Todynho abre o jogo sobre possível envolvimento com mulheres

Jojo Todynho, 27, está solteira novamente e respondeu, em suas redes sociais, se isso abriria uma porta para ela, talvez, ficar com mulheres.

O que aconteceu

A cantora, que ficou solteira recentemente, após o término do namoro com Renato Santiago, abriu uma caixinha de perguntas para seus fãs e respondeu se teria um relacionamento com outra mulher.

Jojo afirmou não ter nada contra pessoas que gostam de outras do mesmo sexo, mas ela mesma não tem essa vontade. "Nada contra quem gosta, mas meu bagulho é outro, meu negócio é 'soco na costela'. Isso nem combina comigo. Não saberia nem por onde começar"