Com 40 kg a menos, Jojo Todynho conta quais cirurgias pretende fazer

Jojo Todynho, 27, usou suas redes sociais para contar quais cirurgias plásticas pretende fazer após perder 40 kg.

O que aconteceu

A funkeira contou que pretende fazer alguns procedimentos estéticos: "Pretendo. Uma hora vou fazer as minhas reparadoras. Reparadoras, não, porque eu já tenho silicone. Vou aproveitar e fazer as costas, barriga e trocar o silicone, botar um menor, né?", disse ela nos stories do Instagram.

A cantora realizou a cirurgia bariátrica em agosto do ano passado. Desde então, ela já perdeu pouco mais de 40 kg.