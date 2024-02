'Não é nada agradável': Thor Batista rebate críticas à aparência

Empresário afirma que não vale a pena se submeter a procedimentos estéticos e cita o Rei Charles III como exemplo de resistência. "Não compensa passar por cima da natureza e deixar o rosto e corpo totalmente artificiais com diferentes procedimentos. Não compensa ter os dentes na tonalidade 'branco cheguei'. Não compensa se entupir de hormônios e treinar excessivamente [...] Gosto do tradicional. Você vê o Rei Charles, príncipe William, colocando implante capilar e 'dentes de Instagram'? Não."

'Acham que eu sempre tive a vida ganha'

Thor Batista, filho de Eike Batista Imagem: Marcos Arcoverde/Estadão Conteúdo/AE

Thor revela que enfrentou as consequências de uma série de "erros e exageros" cometidos por ex-agentes e, por isso, foi submetido a muito estresse. "Minha vida, profissional e pessoal, foi tremendamente prejudicada. Que fique bem claro: estou me referindo a agentes que não são meus familiares."

Ele destaca que a carreira profissional teria sido prejudicada logo no início, quando a própria imagem ainda estava sendo construída, e que fatores como genética e a pandemia de Covid também contribuíram para a mudança na aparência.