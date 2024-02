Lolla: novos cancelamentos geram desconfiança e piadas nas redes sociais

O Lollapalooza Brasil de 2024 teve três cancelamentos de uma só vez nesta terça (27). Somados à desistência do Paramore, no mês passado, já são quatro cancelamentos na edição deste ano, marcada para acontecer no próximo mês. Em 2023, foram seis shows cancelados. Com isso, o festival parece ter alimentado ainda mais a desconfiança do público. Nas redes sociais, já havia até aposta sobre quem será o próximo artista a cancelar.

Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron saíram do Lolla 2024 por questões pessoais. Em seus lugares entraram Greta Van Fleet, no domingo (24 de março), e Jessie Reyez, no sábado (23).

Imediatamente, fãs da Dove Cameron começaram a reclamar nas redes, O perfil Dove Cameron Brasil (@dovecameronbr), por exemplo, expôs no X (ex-Twitter) a frustração dos fãs: "Zero respeito com os fãs que gastaram dinheiro (ingresso + passagem + hospedagem) só pra ver ela",