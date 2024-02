Kleber Bambam e Diego Alemão protagonizam briga no programa de João Silva

Kleber Bambam, 46, e Diego Alemão, 43, teriam se desentendido durante a gravação do programa de João Silva, 19, o filho de Faustão, 73. O influenciador e lutador, que perdeu uma luta para Popó Freitas no sábado, 24, teria quebrado equipamentos da Band.

O que aconteceu

De acordo com o colunista Gabriel Perline, do IG, Bambam foi provocado por Alemão, campeão do BBB 7 (Globo)