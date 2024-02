Khloé Kardashian é criticada por vender roupas usadas da filha online

Ao clicarem no link, os seguidores viram que havia vários itens à venda: uma jaqueta jeans leopardo da Zara por US$ 50 (R$ 248,13), um minivestido azul da Urban Outfitters por US$ 20 (R$ 99,25) e um top preto da Mango Youth por US$ 20 (R$ 99,25)

Internautas criticaram a irmã de Kim Kardashian por estar revendendo as roupas da herdeira, em vez de doá-las, ou reverter os lucros das vendas para uma instituição de caridade. Uma seguidora chegou a questionar se a socialite estaria roubando seus fãs: "Koko está roubando os fãs?!"

Khloé tem um patrimônio líquido estimado em US$ 60 milhões (R$ 297.768.000), por isso a indignação dos internautas. "Eu realmente gostaria que eles doassem grande parte dos lucros para instituições de caridade, faria mais sentido. Do jeito que está... parece estranho", escreveu uma seguidora.