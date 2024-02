Justin Timberlake dá indícios de que 'N Sync participará de sua nova música

Justin Timberlake, 43, praticamente confirmou que a 'N Sync estará em seu novo álbum, "Everything I Thought It Was", em participação na música "Paradise".

O que aconteceu

O cantor deve se juntar novamente a JC Chasez , Lance Bass, Chris Kirkpatrick e Joey Fatone na faixa do novo projeto.

O artista deu os indícios da colaboração ao responder um fã no TikTok que dizia: "Pisque duas vezes se 'N Sync estiver em uma música chamada 'Paradise'".