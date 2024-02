Joaquim Lopes sai da Globo após 14 anos: 'Saio com a porta escancarada'

O ator contou que entrou na emissora em 2010 e lembra do dia em que foi assinar seu primeiro contrato na sede de São Paulo. "Lembro da emoção de contar para os meus pais que a aposta que eles fizeram lá atrás tinha valido a pena. Lembro de ficar sentado no carro sozinho em silêncio, com lágrimas nos olhos, pensando que todos os passos que dei até aquele momento resultaram na concretização daqueles sonhos".

Joaquim fala das realizações dentro da Globo. "Nesses 14 anos de relacionamento, realizei muito além do que poderia imaginar aqui dentro?De ator migrei para comunicador com o nosso amado Vídeo Show, voltei a atuar depois do seu fim, e hoje me pego sentado em silêncio novamente no meu carro na portaria 3 olhando para tudo isso com muita gratidão e direcionando esse mesmo olhar para frente", afirmou.

O artista disse que sai com novos sonhos e com a porta aberta da emissora. "Que escola. Quanta coisa aconteceu aqui meu Deus do céu!?Meu pai sempre disse: 'Nunca feche portas meu filho!'. Saio hoje daqui com uma lista de sonhos novinha em folha e com a certeza de ter deixado a porta escancarada", disse ele.