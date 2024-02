Com 12 anos, influenciadora compra carro de R$ 500 mil e divide opiniões

A conquista, no entanto, dividiu a opinião de internautas, que chegaram a destacar que as publicidades de Bruna são de jogos de apostas. "Com 12 anos tinha que estar na escola, estudando pra ser alguém na vida", afirmou um internauta; "recebe dinheiro dos donos dos joguinhos e, assim, os que acreditam em dinheiro fácil perdem o resto do que têm", disse outro.

Mas a influenciadora, que é conhecida como a Rainha dos Passinhos, também recebeu comentários positivos: "Você merece princesa, é o começo de tudo ainda" e "parabéns, você ainda vai conquistar muito mais" foram algumas das mensagens deixadas para a adolescente.