Gabriel o Pensador critica IA: 'Traz emburrecimento natural'

Questionado sobre a juventude de hoje, diz que se inspira na alienação geral, e não só dos jovens, para compor músicas. "Difícil tentar falar de forma geral sobre a juventude, né? Tem tantos indivíduos, tantas pessoas, tantas tribos, tantas tendências. Minhas músicas como 'Retrato de um Playboy' ou 'Lôraburra' falam de alienação, [...] não só da juventude, mas do ser humano em geral. Quando a gente fica sem personalidade, quando a gente adota comportamentos ou posturas que são vendidas como padrão e sem perceber que aquilo chega a ser ridículo."

Ele, aliás, se surpreendeu quando adolescentes fizeram a música "2345meia78", lançada há 27 anos, viralizar no TikTok. "Essa renovação de público realmente é muito bem-vinda. [...] Isso me surpreende, mas é uma música alegre, com um groove bom de hip-hop e a historinha de um carinha solitário querendo encontrar alguém. Tecnologias novas surgem, mas é a busca por uma companhia que todo adolescente ou jovem vive, sai tentando conhecer alguém naquela letra com aquele humor."

O rapper está focado na nova turnê e em dar palestras após lançar um álbum de inéditas em 2023. "Eu estou empolgadaço. [...] Veio agora esse álbum e deu toda essa cara nova para o show. Então, não estamos planejando nada de gravação, por enquanto. O foco é a turnê e as palestras que eu gosto de fazer. Depois de ficar um tempo sem poder trabalhar com plateia, é bom encontrar as pessoas e trocar essa energia e não só no palco, mas em tudo que rola antes e depois."