Thor Batista explica mudanças em aparência, e desabafa: 'Reveses da vida'

Thor Batista, 32, filho mais velho de Eike Batista e Luma de Oliveira, em entrevista ao jornal Extra:

Empresário falou do papel da genética em mudanças na aparência. "Basta ver fotos do meu avô paterno e do meu pai. Ambos começaram a ficar com cabelo mais ralo com pouca idade, mas os dois são meus exemplos de vida. Então está tudo muito bem, obrigado."

Ele também destacou o excesso de trabalho. "A carga enorme de trabalho e reveses que a vida impôs, coisas sobre as coisas aos poucos estou divulgando no meu canal do YouTube e Instagram."