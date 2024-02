João Rock abre pré-venda de ingressos; entradas custam a partir de R$ 190

Clientes Banco do Brasil também têm condições especiais na compra dos ingressos. Clientes do banco têm 15% de desconto em qualquer um dos setores, além da opção de parcelamento em até 8 vezes. As condições especiais são para todos os lotes de convites.

A pré-venda acontece pelo site oficial e em pontos físicos em Ribeirão Preto. Os pontos físicos estão localizados nas lojas Ophicina do Shopping Iguatemi, Novo Shopping, Shopping Santa Úrsula e Ribeirão Shopping.

Confira os valores:

Pista: R$ 190 (meia) / R$ 210 (solidário) / R$ 380 (inteira)

Camarote João Rock: R$ 390 (meia) / R$ 420 (solidário) / R$780 (inteira)

Pista Premium: R$ 440 (meia) / R$ 480 (solidário) / R$ 880 (inteira)

Camarote Lagunitas: R$ 790 (valor único, oferece open bar e open food)

O João Rock acontece no dia 8 de junho, em Ribeirão Preto (SP).