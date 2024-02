Estágio, musa da Copa e Encontro: a trajetória de Fátima Bernardes na Globo

Estudante de escolas públicas, como o tradicional Colégio Pedro 2º, e formada em jornalismo pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Fátima foi selecionada para o curso de telejornalismo da Globo em 1986. Aprovada, virou estagiária do Fantástico. "Chego, sem nenhuma experiência, e dou de cara com Glória Maria, Leilane Neubarth e o diretor José Itamar de Freitas. Pensei: 'o que eu estou fazendo nesse barco?'", disse ela ao site Memória Globo.

No ano seguinte, ela virou repórter do RJTV, noticiário local do Rio. Em algumas ocasiões, também aparecia em matérias para o Jornal Nacional e Jornal da Globo.

A primeira matéria no Jornal Nacional foi sobre o Réveillon de Copacabana, mas o grande desafio seria a primeira entrada ao vivo no JN, durante a cobertura de um enchente de 1988, no Rio. "Eu estava na praça da Bandeira, um lugar que sempre enche, e pensava: 'meu Deus do céu, e agora? O Cid Moreira vai chamar'. Nisso, olho e tem um carro boiando. Abre a porta e uma mulher sai toda enfeitada, com um arranjo de flores prateado. Ela estava indo para o casamento da filha. Era um drama, mas foi um vivo maravilhoso", disse ao Memória Globo.

Em 1989, assumiu o comando do Jornal da Globo e, em seguida, trabalhou como âncora no Jornal Hoje, Fantástico e Jornal Nacional. Permaneceu no principal telejornal do país por 26 anos, onde dividia bancada com o então marido, William Bonner — os dois têm três filhos gêmeos: Vinicius, Laura e Beatriz.

Em 2011, Fátima deixou o JN para apresentar o Encontro, que estrearia no ano seguinte. A mudança marcou a migração da apresentadora do departamento de jornalismo para o de entretenimento, o que lhe deu mais liberdade para fazer publicidade. Esteve dez anos no comando do programa matinal. Nesse período, foi diagnosticada com um câncer no útero.

Em 2022, Fátima deixou o Encontro e foi direcionado ao The Voice Brasil — reality que apresentou até o ano passado e que foi descontinuado da grade. Em 2023, também esteve no comando do Assim Como A Gente, programa de entrevistas no GNT, canal que pertence ao Grupo Globo. Fátima quis sair do Encontro para diminuir o ritmo de trabalho e poder aproveitar mais a vida.