De bilionário controverso a pai de família: antes e depois de Thor Batista

No mesmo período, Lunara Campos relatou, em entrevista ao site Folha do Mate: "Apesar de ser recente o nosso namoro, já percebi que Thor é um homem gentil e cavalheiro, faz tudo para me deixar ainda mais feliz!"

O nascimento do primeiro filho do casal foi confirmado no início de fevereiro, por meio de publicação nas redes sociais. "O meu papai entrou em choque de tanta felicidade na hora que me viu pela primeira vez, ainda bem que a minha mamãe se controlou, apesar de estar também em estado de êxtase", dizia a publicação da modelo, no Instagram.