Daniel quebra as pernas de Olavo e muda de vida com cargo poderoso

Diante disso, Daniel solicita a fita para certificar-se de que era realmente a voz de Olavo. Este último, confiante, informa a Fred que nada será comprovado contra ele. Por outro lado, Ivan confessa a Cláudio que nunca viajou, apenas aceitou o dinheiro oferecido por Olavo. Em um momento de confronto, Mateus confronta Ivan, acusando-o de ser a causa de sua prisão.

Taís mente para Marion, alegando desconhecer a presença de Ivan no Rio. Após receber alta do hospital, Antenor volta para casa com Daniel, dispensando Olavo. Paula admira as joias de Evaldo, enquanto Dorita adquire um brinco de Taís. Esta última solicita mais joias a Evaldo. Paralelamente, Jáder convida Eloísa para um encontro. Antenor confere carta branca a Daniel.