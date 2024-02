Mulher Abacaxi descobre que namorado é casado e tem dois filhos

"No início, ele não sabia que eu era famosa. Depois que soube pediu para não sair na mídia enquanto o romance não estivesse amadurecido. A gente não se encontrava sempre, porque não é tão perto assim. Mas logo evoluiu para um namoro, mas ele nunca me levava na casa dele".

A influenciadora disse que só soube do casamento por uma sugestão de amigos do Facebook. "Quando vi tava foto da esposa junto com ele. Entrei e vi que tem dois filhos. Achei que fosse até coisa de Deus, mas me falaram que é por causa do número de telefone salvo".

Marcela ainda não sabe se conta para a esposa do rapaz. "Eu estava numa fria sem saber. Jamais ficaria com homem casado sabendo ele me faz um papelão desses. Não sei se devo contar para a esposa. Não estou sofrendo, nem triste, mas com raiva".