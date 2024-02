MC Daniel celebra derrota de Nego do Borel para MC Gui: 'Descanse em paz'

MC Daniel, 25, usou suas redes sociais na noite de ontem para celebrar a derrota de Nego do Borel, 31, na luta contra MC Gui, que aconteceu na noite de sábado (24), em São Paulo.

O que aconteceu

MC Daniel mandou um recado para MC Gui e alfinetou Nego do Borel após o cantor perder a luta que aconteceu no último sábado, 24, em São Paulo: "MC Gui, mano, você fez a vontade do Brasil, da história do funk. Te amo, moleque. Insuportável do Borel, cara mais chato da história da música"