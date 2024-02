Iguatemi Hall: Fortaleza ganha casa de shows de luxo por 12 meses

Um lugar luxuoso com 20 mil metros quadrados e capacidade para 5 mil pessoas na área interna vai funcionar como casa de shows em Fortaleza por ao menos 12 meses. Localizado no Shopping Iguatemi Bosque, o Iguatemi Hall entra no mercado com extensa programação em 2024 e deve apresentar ao menos 50 eventos em um ano. Fábio Júnior, Paula Toller e Jão são as primeiras atrações.

Fábio Júnior inaugura a casa, no dia 6 de abril. Paula Toller canta no Iguatemi Hall no dia 12/4, e Jão se apresenta no dia seguinte, desta vez na área externa, no formato open air, ou seja, show a céu aberto.

Além deles, Zeca Pagodinho, Ana Carolina, Samuel Rosa, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, Ludmilla, ForFun e Lulu Santos já estão confirmados, em datas a serem anunciadas.