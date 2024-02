Gérard Depardieu recebe nova acusação de agressão sexual

O ator disse que as acusações eram "infundadas" e que qualquer encontro com a atriz foi consensual. Ele tentou anular as acusações, mas um tribunal de Paris em 2023 disse que havia "evidências sérias e confirmadas que justificam que Gérard Depardieu continuasse acusado". O caso está tramitando na Justiça.

Há ainda uma dúzia de outras mulheres que se apresentaram para acusar o ator de abuso sexual. Por exemplo, em janeiro, um caso movido pela atriz Hélène Darras foi encerrado porque havia passado do prazo de prescrição. Ela alegou que Depardieu havia abusado sexualmente dela durante as filmagens do filme Disco, em 2007.

As acusações contra o ator envolveram protesto e defesa do presidente da França. Em dezembro, 50 artistas fizeram uma carta aberta manifestando que o ator estava sendo linchado e privado do direito de se presumir inocente. Em contrapartida, 600 pessoas assinaram um documento pedindo ajuda e apoio às vítimas. Emmanuel Macron manifestou apoio ao ator em uma entrevista televisiva.

Ele justificou que é um "ator imenso? que deixa a França orgulhosa" e disse que ele deveria se beneficiar da presunção de inocência. O presidente francês ainda disse que Depardieu foi alvo de uma "caçada humana".