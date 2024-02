Ex-amante de Neymar, Fernanda Campos foi traída por melhor amiga e revidou

Na TV, Fernanda ainda detalhou o que aconteceu entre os dois e entregou que as investidas da ex-amiga eram antigas. "Ela mandava mensagens pedindo para ter a primeira vez com meu namorado. Sim, ela perdeu a virgindade com ele. Não tem pior nessa história, os dois foram sujos. A amizade acabou e meu namoro também. E eles não ficaram juntos, era só uma aventura."

Apesar de ser contra traições, Fernanda teve a chance de dar o troco em sua ex-amiga e resolveu não desperdiçar. "Ela tinha um namorado também e ele não estava no dia do jantar. Assim como eu, ele não sabia de nada. Minha reação natural foi procurá-lo para contar tudo o que tinha acontecido. Ficamos com raiva, com vontade de revidar, e acabou rolando ali mesmo. Não é algo que eu acho bonito, mas não me arrependo".

Fernanda afirmou ainda que não sabia que Neymar era comprometido quando se envolveram e que chegou a se desculpar com Biancardi. "As pessoas criticam, mas na época eu não sabia do envolvimento dele com a Bruna. Eu nunca fui amiga dela e nem dele. Foi algo casual, ele me procurou. Eu já estive do outro lado da moeda e sei que não é fácil. Não desejo a ninguém o que passei, não podia negar e nem esconder essa a história. Por isso pedi desculpas para a Bruna depois."